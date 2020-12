Campus Bio-Medico | nasce nuovo Centro cure palliative

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma – Garantire la migliore qualita’ delleper i pazienti in fase avanzata di malattia offrendo al territorio un servizio ispirato da una visione olistica dell’assistenza alla persona. Con un totale di 60 posti autorizzati dalla Asl Roma2, 12 residenziali e 48 in assistenza domiciliare,ildi“Insieme nella cura” dell’Universita’Bio-di Roma ubicato all’interno della Riserva naturale regionale di Decima Malafede, nella zona di Trigoria. La struttura, che accogliera’ i primi pazienti sin dai prossimi giorni, si inserisce nel complesso di Via Àlvaro del Portillo 15 a Roma all’interno dell’edificio polifunzionale Cesa che ospita le attivita’ delper la Salute dell’anziano ...

Con un totale di 60 posti autorizzati dalla Asl Roma2, 12 residenziali e 48 in assistenza domiciliare, nasce il nuovo Centro di cure palliative ...