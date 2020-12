Campania zona gialla da domenica 20 dicembre, probabilità alte (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Campania zona gialla da domenica 20 dicembre: sarà proprio così, o si tratterà di un altro falso allarme come quello del giorno 13 (in molti si aspettavano di poter passare alla fascia di rischio più moderata, pur avendo sostato per una settimana sola in zona arancione). Come riportato dai colleghi di ‘fanpage.it‘, dovrebbero volerci pochi giorni prima di veder la nostra Regione colorarsi di giallo: i dati epidemiologici giocano a favore (il rapporto tra positivi e tamponi effettuati diminuisce giornalmente). I decessi purtroppo continuano a farsi registrare, seppur in numero meno alto rispetto al resto del Paese. Adesso a preoccupare è la febbre da shopping natalizio che potrebbe coinvolgere un po’ tutti gli italiani, proprio a partire dal prossimo fine settimana del 19 e 20 ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020)da20: sarà proprio così, o si tratterà di un altro falso allarme come quello del giorno 13 (in molti si aspettavano di poter passare alla fascia di rischio più moderata, pur avendo sostato per una settimana sola inarancione). Come riportato dai colleghi di ‘fanpage.it‘, dovrebbero volerci pochi giorni prima di veder la nostra Regione colorarsi di giallo: i dati epidemiologici giocano a favore (il rapporto tra positivi e tamponi effettuati diminuisce giornalmente). I decessi purtroppo continuano a farsi registrare, seppur in numero meno alto rispetto al resto del Paese. Adesso a preoccupare è la febbre da shopping natalizio che potrebbe coinvolgere un po’ tutti gli italiani, proprio a partire dal prossimo fine settimana del 19 e 20 ...

mbx1900 : @VCinquanta No! Non sono io al governo. Io ignorerò la zona rossa. Ho avuto il Covid ( una banalità il mio caso) so… - Giorgia10897179 : Io non capisco. Sta zona gialla SI o NO? Soprattutto dal 20 o dal 21 ? La mia sanità mentale NON STA BENE, IO NON S… - demsvoicex : per colpa di quei coglioni di merda che hanno deciso di assembrarsi tutti insieme nel week end ora ci rimettiamo no… - Serton1 : Vorrei far notare che il Veneto chiede ora la zona rossa. La regione non è mai stata rossa o arancione. Campania e… - ValentinaPunto : @SirDistruggere Che poi a settembre si era liquefatto, tutti a gridare al miracolo ma nessuno che gli dicesse:'Raga… -