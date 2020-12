Campania, il Coronavirus è meno letale: meglio del Nord Italia e dell'Europa intera (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il Sars-CoV-2 non uccide allo stesso modo tra le regioni Italiane e la Campania detiene nettamente il record della più bassa letalità per Covid del paese (sia nella prima sia nella... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il Sars-CoV-2 non uccide allo stesso modo tra le regionine e ladetiene nettamente il recorda più bassa letalità per Covid del paese (sia nella prima sia nella...

ErnestoRocco1 : Covid: #Campania; vaccini al via, raccolta sanitari volontari #Coronavirus #Vaccino - InfoCilentoWeb : Covid: #Campania; vaccini al via, raccolta sanitari volontari #Coronavirus #Vaccino - KenSharo : New post (Campania, il Coronavirus è meno letale:meglio del Nord Italia e dell'Europa intera - Il… - infoitinterno : La situazione di mercoledì 16 dicembre sul Coronavirus in Campania - corrmezzogiorno : #Napoli Coronavirus, Campania promossa: «Contagi ridotti e ultima per letalità» -