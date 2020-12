Campania da zona gialla, 900 positivi su 14mila tamponi. Ma la sfida è il Natale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Continua a migliorare la situazione epidemica in Campania. Nella giornata di oggi, 16 dicembre, si registrano 900 positivi su più di 14mila tamponi. Gli asintomatici sono 815 mentre i sintomatici solo 85. In calo anche ricoveri in terapia intensiva e in degenza ordinaria. Numeri da zona gialla, insomma, che fanno ben sperare in vista del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Continua a migliorare la situazione epidemica in. Nella giornata di oggi, 16 dicembre, si registrano 900su più di. Gli asintomatici sono 815 mentre i sintomatici solo 85. In calo anche ricoveri in terapia intensiva e in degenza ordinaria. Numeri da, insomma, che fanno ben sperare in vista del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

enbusy : Beh con questi numeri alla vigilia della lunghissima zona rossa il problema del Covid per un po’ in Campania sarà s… - MuaVav : È al quanto ridicolo pensare che non abbiano preso in considerazione gli assembramenti che si potevano creare in al… - prendiunabirra : 6,09% positivi/tamponi in Campania dopo 40 e passa giorni di zona rossa e arancione. Però dal 24 al 6 zona rossa perchè Zaia vuole così. - Raff_Napolitano : Campania 'zona gialla' con beffa: potrebbe durare solo 7 giorni - nonmiscrivere8 : @GiovaQuez Mi pare veramente ingiusto che a causa di alcune regioni che sono state in zona gialla finora, altre com… -