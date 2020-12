Campania, 900 positivi e il tasso scende al 6%. Quasi tremila guariti (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino odierno relativo a positivi, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 900, di cui 815 asintomatici e 85 con sintomi, a fronte di 14.757 tamponi processati (tasso di positività al 6%). Si registrano 34 deceduti, di cui 10 negli ultimi due giorni e 24 morti in precedenza ma registrati ieri. I guariti sono 2.904. La situazione posti letto: 124 posti occupati in terapia intensiva su 656; 1.701 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso il bollettino odierno relativo ae deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 900, di cui 815 asintomatici e 85 con sintomi, a fronte di 14.757 tamponi processati (dità al 6%). Si registrano 34 deceduti, di cui 10 negli ultimi due giorni e 24 morti in precedenza ma registrati ieri. Isono 2.904. La situazione posti letto: 124 posti occupati in terapia intensiva su 656; 1.701 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160. L'articolo ilNapolista.

