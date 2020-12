Camilla Filippi | il suo matrimonio con Stefano Lodovichi – FOTO

Leggi su giornal

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)sta vivendo un vero e proprio periodo felice della sua vita. L’attrice impegnata ne Il silenzio dell’acqua, con stasera in onda il gran finale su Canale 5 a partire dalle 21:30 e dopo aver finalmente risolto una problematica molto seria, festeggia il suo primo anniversario di nozze.ha sposato, regista molto noto ed apprezzato. L’attrice ha più volte dichiarato che spesso è sul lavoro che si incontra l’amore, perché anche il suo ex marito era un regista.hanno festeggiato le loro nozze con una festa molto semplice e rigorosamente lontano dai riflettori. I festeggiamenti, così come il rito civile, sono avvenuti all’aperto e alla presenza delle rispettive famiglie e degli amici più ...