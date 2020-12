Cambio Costituzione in Ungheria: vietato cambiare sesso (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La nazione magiara ha approvato oggi la legislazione che impone alcuni divieti categorici, riscrivendo alcuni articoli costituzionali. É stata ufficialmente approvata oggi dal Parlamento ungherese la nuova legislazione che vieta categoricamente alle coppie omosessuali di adottare bambini, adozione dunque prevista solo per le coppie eterosessuali e già sposate. La legislazione è stata approvata in Parlamento con 123 adesioni, la maggior parte della fazione governativa Fidetzs, 45 voti contrari e 5 astenuti. Non di rado il governo magiaro aveva preso come esempio nazioni contrarie ai diritti omosessuali, come Russia, Turchia o Cina. Il nono emenadamento emanato dal Parlamento dunque pronuncia queste esatte parole: “La madre è femmina, il padre è maschio. L’Ungheria garantisce il diritto del bambino a identificarsi con il sesso con cui ... Leggi su chenews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La nazione magiara ha approvato oggi la legislazione che impone alcuni divieti categorici, riscrivendo alcuni articoli costituzionali. É stata ufficialmente approvata oggi dal Parlamento ungherese la nuova legislazione che vieta categoricamente alle coppie omosessuali di adottare bambini, adozione dunque prevista solo per le coppie eterosessuali e già sposate. La legislazione è stata approvata in Parlamento con 123 adesioni, la maggior parte della fazione governativa Fidetzs, 45 voti contrari e 5 astenuti. Non di rado il governo magiaro aveva preso come esempio nazioni contrarie ai diritti omosessuali, come Russia, Turchia o Cina. Il nono emenadamento emanato dal Parlamento dunque pronuncia queste esatte parole: “La madre è femmina, il padre è maschio. L’garantisce il diritto del bambino a identificarsi con ilcon cui ...

