Calhanoglu-Milan, ci siamo: l'agente in arrivo per il vertice decisivo sul rinnovo (o meno) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) siamo al bivio per il rinnovo del turco con il Diavolo: l'agente Gordon Stipic è atteso a Casa Milan. Leggi su 90min (Di mercoledì 16 dicembre 2020)al bivio per ildel turco con il Diavolo: l'Gordon Stipic è atteso a Casa

marcoconterio : ?? Confermato per domani il summit tra l'entourage di Hakan Calhanoglu e il #Milan per parlare del rinnovo @TuttoMercatoWeb - AntoVitiello : Formazione ufficiale #Milan: Donnarumma, Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Castillejo, Diaz… - AntoVitiello : Convocati #Milan per la trasferta contro lo #SpartaPraga: torna #Leao, assenti #Donnarumma, #Romagnoli, #Calhanoglu… - TOSADORIDANIELA : RT @marcoconterio: ?? Confermato per domani il summit tra l'entourage di Hakan Calhanoglu e il #Milan per parlare del rinnovo @TuttoMercatoW… - milansette : Tuttosport - Rinnovo Calhanoglu: il turco vuole restare, ma chiede un sensibile aumento dello stipendio -