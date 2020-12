Calendario dell’Avvento GameStop del 16 dicembre | nuove offerte a tutto LEGO e Star Wars

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il Natale è sempre più vicino, ed anche i videogiocatori si stanno preparando a dovere per trascorrere le festività a ritmo decisamente nerd. E lo fanno anche grazie al, iniziativa che ormai da qualche anno seduce animi e portafogli degli appassionati di gaming con tutta una serie didedicate naturalmente a console, titoli di richiamo, accessori e merchandising a tema. Un’iniziativa, questa, che ci accompagnerà fino alla Vigilia di Natale con promozioni che si rinnovano in media ogni giorno. Non dovrebbe allora stupire che anche oggi, mercoledì 162020, ilsia tornato a solleticare le nostre fantasie. A questo giro, la celebre catena di rivendita ha deciso di puntare ...