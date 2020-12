Calciomercato Roma | doppio colpo a gennaio | il piano giallorosso

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un ottimo inizio di per gli uomini di Fonseca, personalità, carattere e qualità: lapunta concretamente alla qualificazione per la prossima Champions League Vincere e convincere: questi i due capi saldi della nuova idea tattica di Fonseca. Lacontinua a volare in questo inizio di stagione, grazie a un ottimo impatto sul campionato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.