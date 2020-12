Calciomercato – Inter sempre attenta a Milik: questa sera discorsi con il Napoli. C’è il jolly da giocare (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’Inter non molla Milik questa sera contro il Napoli sarà, per l’Inter, anche l’occasione per parlare di Calciomercato. I nerazzurri seguono con Interesse Milik, finito ormai fuori rosa e con il contratto in scadenza e a gennaio potrebbero decidere di affondare il colpo per portarlo a Milano. E, secondo Tuttosport, il club nerazzurro può giocarsi il jolly Politano. “L’uscita dall’Europa ha soltanto in apparenza congelato i discorsi riguardanti la quarta punta anche perché – si sa – il mercato di gennaio è quello delle occasioni che si possono aprire inaspettatamente. Antonio Conte ha chiesto una rosa più snella ma pure più funzionale al progetto, per aumentare (ipse dixit) le frecce a sua ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’non mollacontro ilsarà, per l’, anche l’occasione per parlare di. I nerazzurri seguono conesse, finito ormai fuori rosa e con il contratto in scadenza e a gennaio potrebbero decidere di affondare il colpo per portarlo a Milano. E, secondo Tuttosport, il club nerazzurro può giocarsi ilPolitano. “L’uscita dall’Europa ha soltanto in apparenza congelato iriguardanti la quarta punta anche perché – si sa – il mercato di gennaio è quello delle occasioni che si possono aprire inaspettatamente. Antonio Conte ha chiesto una rosa più snella ma pure più funzionale al progetto, per aumentare (ipse dixit) le frecce a sua ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter sempre Inter, Conte: 'Sanchez e Vidal non ci saranno. Qualsiasi cosa dica viene vista sempre come negativa' Calciomercato.com Inter, Sensi e la strada di Barella: è tempo di fare sul serio

(fcinter1908) 1 Il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella , intervistato all'interno ... la spinta in più me l'ha sempre data il non voler mai perdere, il voler cercare sempre la vittoria.

Juventus-Atalanta, la probabile formazione: Pirlo tenta l’impresa

Stasera, alle 18:30, si gioca Atalanta-Juventus, uno dei big match della dodicesima giornata di Serie A. Una sfida importante per entrambe le squadre, ma specialmente per la Juventus, che con la Dea h ...

