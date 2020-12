Calciomercato Atalanta, contatti per Maehle del Genk: i dettagli (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Calciomercato Atalanta, per il ruolo di vice Hateboer piace Maehle del Genk: Piccinini e Depaoli non hanno convinto Gasperini Nel mirino dell’Atalanta c’è Joakim Maehle, esterno danese classe 1997 di proprietà del Genk. Come riporta Sky Sport l‘Atalanta vuole cambiare sulla corsia di sinistra viste le difficoltà avute da Piccini e Depaoli. Una volontà che coincide con quella di Maehle di lasciare il Genk che, la scorsa estate, aveva rifiutato un’offerta da dieci milioni di euro del Marsiglia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020), per il ruolo di vice Hateboer piacedel: Piccinini e Depaoli non hanno convinto Gasperini Nel mirino dell’c’è Joakim, esterno danese classe 1997 di proprietà del. Come riporta Sky Sport l‘vuole cambiare sulla corsia di sinistra viste le difficoltà avute da Piccini e Depaoli. Una volontà che coincide con quella didi lasciare ilche, la scorsa estate, aveva rifiutato un’offerta da dieci milioni di euro del Marsiglia. Leggi su Calcionews24.com

