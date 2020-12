Calciomercato, ag. Emerson Palmieri: “Il Chelsea vuole monetizzare, no al prestito gratuito” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’agente del giocatore fa chiarezza sul futuro del suo assistito Emerson Palmieri è un giocatore che il Napoli sta seguendo da tempo, il terzino è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’agente del giocatore fa chiarezza sul futuro del suo assistitoè un giocatore che il Napoli sta seguendo da tempo, il terzino è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Riccardoriserv2 : RT @cmdotcom: Agente #EmersonPalmieri: 'All'#Inter in prestito gratuito? Il #Chelsea vuole cash, per chi non li ha è un problema' https://t… - davideinno85 : RT @cmdotcom: Agente #EmersonPalmieri: 'All'#Inter in prestito gratuito? Il #Chelsea vuole cash, per chi non li ha è un problema' https://t… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ???#EmersonPalmieri, l’agente rivela: “Alcune squadre hanno già fatto dei sondaggi” Fernando Garcia apre alla cessione de… - giangio87 : RT @cmdotcom: Agente #EmersonPalmieri: 'All'#Inter in prestito gratuito? Il #Chelsea vuole cash, per chi non li ha è un problema' https://t… - DavidSaltem : RT @cmdotcom: Agente #EmersonPalmieri: 'All'#Inter in prestito gratuito? Il #Chelsea vuole cash, per chi non li ha è un problema' https://t… -