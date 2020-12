Calcio estero | dal big match di Premier alle sirene per Allegri | le notizie del 16 dicembre

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tutte le news diLive:mercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo Si accende il duello in testa allaLeague tra Liverpool e Tottenham. Questa sera in quel di ‘Anfield’ le prime due della classe si giocheranno la vetta della classifica e la possibilità di staccare la diretta rivale per la prima mini-fuga della stagione. Mourinho punta sul temibile duo Son-Kane nel 3-5-2 dei londinesi, mentre Klopp si affiderà all’usato sicuro in attacco (Firmino e Mane insieme a Salah) e con l’ormai consueta emergenza difensiva. Le probabili formazioni di Liverpool-Tottenham: Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Henderson, Robertson; Minamino, Wijnaldum, Jones; Salah, Firmino, Mane. All. Klopp. Tottenham (3-5-2): Lloris; Alderweireld, Dier, Rondon; ...