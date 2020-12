Cadaveri nelle valigie | svolta nelle indagini | identificato il corpo dell' uomo Trovata una quarta valigia

protectinii : Questa cosa dei cadaveri nelle valigie mi mette ansia - repubblica : Firenze, riconosciuto l'uomo ucciso: è la svolta nel giallo dei cadaveri chiusi nelle valigie - infoitinterno : Firenze, riconosciuto l'uomo ucciso: è la svolta nel giallo dei cadaveri chiusi nelle valigie - cronaca_news : Firenze, riconosciuto l'uomo ucciso: è la svolta nel giallo dei cadaveri chiusi nelle valigie… - StraNotizie : Firenze, riconosciuto l'uomo ucciso: è la svolta nel giallo dei cadaveri chiusi nelle valigie… -

Ultime Notizie dalla rete : Cadaveri nelle

L'impronta di un dito del cadavere dell'uomo i cui resti sono stati trovati, insieme a quelle di una donna, nelle valigie abbandonate in un campo tra il carcere di Firenze e la superstrada Firenze-Pis ...Duplice omicidio di Sollicciano: è stato identificato il cadavere dell'uomo fatto a pezzi e messo in tre valigie (se ne cerca una quarta) recuperate in un campo a ...