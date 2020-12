Burioni e il vaccino Moderna | Ecco perché il virus è finito

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio Il virologo Robertocommenta la notizia riguardante il: "Se i dati sono confermati, il Coronaè nei guai" "Se il dato è confermato, il". A dirlo è il virologo Robertoche, con grande grande entusiasmo, commenta la notizia proveniente dagli Stati Uniti circa l'efficacia del. Il candidato americano per sconfiggere il Coronafunziona al 94%, una vera e propria manna di questi tempi. "Ilsembra bloccare anche la trasmissione virale”, scrive il virologo sulla suo profilo Facebook, “Escono dati in continuazione e io devo studiarlidopodomani devo ...

HuffPostItalia : 'Se il dato è confermato, il virus è finito'. Burioni commenta la notizia sul vaccino Moderna - Adnkronos : .@RobertoBurioni: 'Dati #Pfizer pubblicati, ora #vaccino e subito' - giuuk : Burioni è entusiasta dei risultati sul vaccino Moderna: “se confermati, il virus è finito” - Italia_Notizie : Vaccino Covid Moderna, Roberto Burioni: “Dai dati preliminari pare che impedisca la trasmissione del virus” - ACiavula : Vaccino Moderna, Burioni: 'Il vaccino è sicuro e i vaccinati sono protetti dalla malattia' - Ciavula: -

Ultime Notizie dalla rete : Burioni vaccino

“I nuovi dati sul vaccino Moderna sono entusiasmanti – si legge in un intervento dell’esperto sul sito MedcialFacts da lui fondato – e aprono la porta alla speranza di sferrare un colpo mortale al cor ...Sono incoraggianti i dati sul Vaccino Moderna pubblicati dalla Food and Drug Administration (Fda). Il parere del virologo italiano Roberto Burioni. L’Autorità statunitense per i farmaci (Fda) ha ...