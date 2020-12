Burioni commenta i risultati del vaccino Moderna | ' Se sono confermati il coronavirus è finito'

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Robertocon entusiasmo la notizia che arriva dalla Food and Drug Administration sul: è efficace e sicuro e centra i parametri per un utilizzo di emergenza, ha ...

HuffPostItalia : 'Se il dato è confermato, il virus è finito'. Burioni commenta la notizia sul vaccino Moderna - AndreaConsonni4 : RT @HuffPostItalia: 'Se il dato è confermato, il virus è finito'. Burioni commenta la notizia sul vaccino Moderna - globalistIT : - haelyn78 : RT @HuffPostItalia: 'Se il dato è confermato, il virus è finito'. Burioni commenta la notizia sul vaccino Moderna - eligio68 : RT @HuffPostItalia: 'Se il dato è confermato, il virus è finito'. Burioni commenta la notizia sul vaccino Moderna -

Ultime Notizie dalla rete : Burioni commenta

Roberto Burioni si dice molto ottimista sul vaccino Moderna, in grado di bloccare anche la trasmissione del virus. L'incubo è prossimo alla (...) ...Roberto Burioni commenta con entusiasmo la notizia che arriva dalla Food and Drug Administration sul vaccino Moderna: è efficace e sicuro e centra i parametri per un utilizzo di emergenza, ha ...