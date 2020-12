Burgnich: “Per la prima volta dopo anni non vedo la Juventus favorita. Punto su…” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tarcisio Burgnich, ex difensore dell'Inter, ha parlato a Repubblica dell'attuale campionato di Serie A: "Credo che le cose siano cambiate e dopo tanti anni non vedo la Juventus partire come squadra favorita per la vittoria. Le rivali adesso sono al pari dei bianconeri, anche se poi sicuramente posso sbagliarmi. Rispetto a tanti anni fa guardo molte meno partite in tv, ma l'impressione mi sembra proprio questa. favorita per lo scudetto? Dico Inter, è un gruppo già formato, con tanta voglia di fare ed entusiasmo" - conclude l'ex calciatore dell'Inter - . ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tarcisio, ex difensore dell'Inter, ha parlato a Repubblica dell'attuale campionato di Serie A: "Credo che le cose siano cambiate etantinonlapartire come squadraper la vittoria. Le rivali adesso sono al pari dei bianconeri, anche se poi sicuramente posso sbagliarmi. Rispetto a tantifa guardo molte meno partite in tv, ma l'impressione mi sembra proprio questa.per lo scudetto? Dico Inter, è un gruppo già formato, con tanta voglia di fare ed entusiasmo" - conclude l'ex calciatore dell'Inter - . ITA Sport Press.

