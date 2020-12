Buongiorno dalla Borsa 16 dicembre 2020

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Tele) – A Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dell’1,13%, a 30.199,31 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il Nasdaq 100, che termina la giornata a 12.595,92 punti. Tokyo conclude in progresso dello 0,26%, archiviando la sessione a 26.757,4 punti. Shenzhen riporta un guadagno dello 0,52%, terminando a 13.763,3 punti. Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. In luce Francoforte, con un ampio progresso dell’1,14%; ben comprata Londra, che segna un forte rialzo dello 0,80%; andamento positivo per Parigi, che avanza di un discreto +0,87%. In luce sul listino milanese il comparto materie prime, con un +1,45% sul precedente. Scambia in profit Tenaris, che lievita dell’1,38%. Nel Regno Unito, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 0,3%.Si attende questo pomeriggio ...