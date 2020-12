Bundesliga, Bayer travolge il Colonia e resta al comando ma vincono Bayern e Lipsia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Bundesliga nel turno infrasettimanale del dodicesimo turno avara di sorprese. Successo netto del Bayer Leverkusen sul terreno del Colonia per 4-0. Tengono il passo della capolista il Bayern Monaco che batte 2-1 in casa il Wolfsburg (doppietta Lewandowski) e il Lipsia passato sul terreno dell'Hoffenheim per 1-0. Colpi esterni del Friburgo contro lo Schalke e dell'Augsburg a Bielefeld. In classifica Bayer 28, Lipsia e Bayern 27, Borussia Dortmund 22.caption id="attachment 1004237" align="alignnone" width="1024" Lewandowski (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 16 dicembre 2020)nel turno infrasettimanale del dodicesimo turno avara di sorprese. Successo netto delLeverkusen sul terreno delper 4-0. Tengono il passo della capolista iln Monaco che batte 2-1 in casa il Wolfsburg (doppietta Lewandowski) e ilpassato sul terreno dell'Hoffenheim per 1-0. Colpi esterni del Friburgo contro lo Schalke e dell'Augsburg a Bielefeld. In classifica28,n 27, Borussia Dortmund 22.caption id="attachment 1004237" align="alignnone" width="1024" Lewandowski (getty images)/caption ITA Sport Press.

