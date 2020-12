Brutto infortunio a Mertens: si fa male da solo alla caviglia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Brutte notizie da San Siro. Al quarto d’ora, Dries Mertens si è accasciato dopo un cross. Si è fatto male da solo, alla caviglia che si è subito gonfiata (visibile anche con immagini televisive). La caviglia sinistra. Mertens è stato costretto a uscire, sostituito da Petagna. Brutte le immagini con il belga a terra disperato, con le mani tra i capelli. L’attaccante del Napoli è uscito a braccia. Speriamo che non sia nulla di particolarmente grave. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Brutte notizie da San Siro. Al quarto d’ora, Driessi è accasciato dopo un cross. Si è fattodache si è subito gonfiata (visibile anche con immagini televisive). Lasinistra.è stato costretto a uscire, sostituito da Petagna. Brutte le immagini con il belga a terra disperato, con le mani tra i capelli. L’attaccante del Napoli è uscito a braccia. Speriamo che non sia nulla di particolarmente grave. L'articolo ilNapolista.

