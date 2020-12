Bruno Vespa: “Giovani senza mascherina? Userei gli idranti” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Bruno Vespa è duro a DiMartedì commentando le immagini dello scorso weekend nelle grandi città: “Sono per le aperture ma con rigore” Getty ImagesIl giornalista Bruno Vespa è duro e categorico. Ospite a DiMartedì su La7 da Giovanni Floris, lo storico conduttore di Porta a Porta per esprimere la sua rigidità in merito al rispetto delle norme anti-Covid con un’espressione che fa ricordare i lanciafiamme del governatore campano De Luca. Le immagini delle grandi città, da Roma a Milano a Napoli, dopo lo scorso weekend con le vie dello shopping che sono state prese d’assalto, le hanno viste tutte e turbato molti, soprattutto i rigoristi che non vogliono sentire parlare di aperture. Anche Vespa è per il rigore ma si definisce aperturista, indicando che il problema sta nel controllo. ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 16 dicembre 2020)è duro a DiMartedì commentando le immagini dello scorso weekend nelle grandi città: “Sono per le aperture ma con rigore” Getty ImagesIl giornalistaè duro e categorico. Ospite a DiMartedì su La7 da Giovanni Floris, lo storico conduttore di Porta a Porta per esprimere la sua rigidità in merito al rispetto delle norme anti-Covid con un’espressione che fa ricordare i lanciafiamme del governatore campano De Luca. Le immagini delle grandi città, da Roma a Milano a Napoli, dopo lo scorso weekend con le vie dello shopping che sono state prese d’assalto, le hanno viste tutte e turbato molti, soprattutto i rigoristi che non vogliono sentire parlare di aperture. Ancheè per il rigore ma si definisce aperturista, indicando che il problema sta nel controllo. ...

