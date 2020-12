BPER Banca, consegnato il Premio di Laurea “Cavazzoli” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Modena, 16 dicembre 2020) - Vince Luca Ceroni dell'Università di Modena e Reggio Emilia; assegnate anche due menzioni speciali Modena, 16 dicembre 2020 - Si è svolta nella giornata di ieri in videoconferenza la cerimonia di consegna del Premio di Laurea “Cavazzoli”, intitolato alla memoria di Andrea Cavazzoli, funzionario di BPER Banca prematuramente scomparso nel 2015, che per primo ha avviato all'interno dell'Istituto numerose iniziative in ambito etico e di Responsabilità Sociale d'Impresa. Il riconoscimento, istituito in collaborazione con Impronta Etica e Associazione per la RSI, è rivolto a Laureati presso una delle Università della Regione Emilia Romagna che abbiano prodotto, nell'anno accademico 2018/2019, brillanti tesi di Laurea magistrale o ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Modena, 16 dicembre 2020) - Vince Luca Ceroni dell'Università di Modena e Reggio Emilia; assegnate anche due menzioni speciali Modena, 16 dicembre 2020 - Si è svolta nella giornata di ieri in videoconferenza la cerimonia di consegna deldi”, intitolato alla memoria di Andrea, funzionario diprematuramente scomparso nel 2015, che per primo ha avviato all'interno dell'Istituto numerose iniziative in ambito etico e di Responsabilità Sociale d'Impresa. Il riconoscimento, istituito in collaborazione con Impronta Etica e Associazione per la RSI, è rivolto ati presso una delle Università della Regione Emilia Romagna che abbiano prodotto, nell'anno accademico 2018/2019, brillanti tesi dimagistrale o ...

Scontro BancoBpm e Cattolica, la banca: "Esercitiamo l'opzione per ricomprare le Joint Venture"

Secca la risposta della compagnia: "non c'è nessun cambio di controllo, non possono esercitare l'opzione". Sullo sfondo le grandi manovre nel credito su una ipotetica fusione tra Banco e Bper e un acc ...

