Bonus fino a 25 mila euro per ristoranti, bar, negozi e parrucchieri: ecco come fare (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dalla Regione Lazio arrivano ristori per 51 milioni di euro a fondo perduto per le imprese. Un'ulteriore misura per aiutare le micro, piccole e medie attività economiche che, da mesi, stanno affrontando una grande crisi economica e che hanno subito chiusure e limitazioni a causa del Covid-19. Quello della Regione Lazio è un provvedimento approvato ieri dalla Giunta Regionale, presieduta da Zingaretti, su proposta dell'assessore allo Sviluppo Economico, Paolo Orneli, e di concerto con il vicepresidente, Daniele Leodori, e con l'assessora al Bilancio, Alessandra Sartore. "Nella seconda fase della pandemia la Regione Lazio ha stanziato oltre 100 milioni di euro a supporto di diversi settori gravemente colpiti dalla crisi economica e sanitaria. Dal terzo settore alla cultura, passando per lo sport e le piccole e medie imprese, abbiamo messo in campo una ...

