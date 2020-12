Bonus cashback di Natale 2020: 26 milioni di rimborsi, valide anche le bollette di luce e gas (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nonostante i problemi iniziali in fase di registrazione si conferma il forte interesse dei cittadini verso il Bonus tramite cashback di Natale 2020. La misura straordinaria è stata pensata per fornire un aiuto ai commercianti duramente colpiti dalla pandemia e dai lockdown che si sono succeduti negli scorsi mesi. Si tratta di un’operazione straordinaria che va ad aggiungersi al sistema di cashback ordinario previsto con il nuovo anno. L’iniziativa garantisce un rimborso del 10% della spesa effettuata con carta elettronica con un minimo di 10 operazioni e fino ad un cashback massimo di 150 euro. Visto l’obiettivo di sostenere i consumi interni, non vengono conteggiate le operazioni di acquisto online. L’operazione è partita lo scorso 8 dicembre 2020 e resterà valida ... Leggi su notizieora (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nonostante i problemi iniziali in fase di registrazione si conferma il forte interesse dei cittadini verso iltramitedi. La misura straordinaria è stata pensata per fornire un aiuto ai commercianti duramente colpiti dalla pandemia e dai lockdown che si sono succeduti negli scorsi mesi. Si tratta di un’operazione straordinaria che va ad aggiungersi al sistema diordinario previsto con il nuovo anno. L’iniziativa garantisce un rimborso del 10% della spesa effettuata con carta elettronica con un minimo di 10 operazioni e fino ad unmassimo di 150 euro. Visto l’obiettivo di sostenere i consumi interni, non vengono conteggiate le operazioni di acquisto online. L’operazione è partita lo scorso 8 dicembree resterà valida ...

