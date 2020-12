Bonus 1000 euro, slitta la scadenza della domanda (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Indennità Covid 1.000 euro Ristori Quater: nuova scadenza 31 dicembre. La precedente scadenza del 15 dicembre è stata prorogata a fine anno Era nell’aria da giorni ed è arrivato il nuovo slittamento del Bonus Covid di 1000 euro. La nuova scadenza è al 31 dicembre. Si tratta del Bonus omnicomprensivo e riguarda i seguenti lavoratori: L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Indennità Covid 1.000Ristori Quater: nuova31 dicembre. La precedentedel 15 dicembre è stata prorogata a fine anno Era nell’aria da giorni ed è arrivato il nuovomento delCovid di. La nuovaè al 31 dicembre. Si tratta delomnicomprensivo e riguarda i seguenti lavoratori: L'articolo proviene da YesLife.it.

