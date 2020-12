Bollettino Protezione Civile: i numeri di oggi dell’emergenza Coronavirus (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Emergenza Coronavirus: ecco il Bollettino giornaliero della Protezione Civile. I numeri che emergono dall’analisi di oggi Coronavirus in Italia: ecco il Bollettino diramato dalla Protezione Civile con i numeri del contagio relativi al 16 dicembre. Attualmente positivi: 645.706 (-21.597)Deceduti: 66.537 (+680)Dimessi/Guariti: 1.175.901 (+34.495)Ricoverati: 29.823 (-522) di cui in Terapia Intensiva: 2.926 (-77)Tamponi: 24.683.230 (+199.489)Totale casi: 1.888.144 (+17.572, +0,94%) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Emergenza: ecco ilgiornaliero della. Iche emergono dall’analisi diin Italia: ecco ildiramato dallacon idel contagio relativi al 16 dicembre. Attualmente positivi: 645.706 (-21.597)Deceduti: 66.537 (+680)Dimessi/Guariti: 1.175.901 (+34.495)Ricoverati: 29.823 (-522) di cui in Terapia Intensiva: 2.926 (-77)Tamponi: 24.683.230 (+199.489)Totale casi: 1.888.144 (+17.572, +0,94%) Leggi su Calcionews24.com

