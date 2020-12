Bollettino del San Pio: scende il numero dei ricoverati ma c’è ancora un decesso (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Cala ancora il numero di pazienti ricoverati presso l’azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Il Bollettino odierno parla di dieci persone dimesse e un totale di 55 degenti all’interno della struttura sannita. Purtroppo viene comunicato ancora un decesso, si tratta di una persona residente in altra provincia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Calaildi pazientipresso l’azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Ilodierno parla di dieci persone dimesse e un totale di 55 degenti all’interno della struttura sannita. Purtroppo viene comunicatoun, si tratta di una persona residente in altra provincia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

