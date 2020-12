Bollettino del 16 dicembre: i numeri dell’epidemia in Italia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, mercoledì 16 dicembre, ha comunicato i dati dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite Bollettino. Aggiornato lo stato dell’epidemia da Covid-19, diffusasi in Italia da quasi 10 mesi. Stando alla tabella sanitaria del Ministero della Salute, i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza sono saliti a 1.888.144, ossia 17.572 unità rispetto a ieri. Ancora L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, mercoledì 16, ha comunicato i datida coronavirus intramite. Aggiornato lo statoda Covid-19, diffusasi inda quasi 10 mesi. Stando alla tabella sanitaria del Ministero della Salute, i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza sono saliti a 1.888.144, ossia 17.572 unità rispetto a ieri. Ancora L'articolo proviene da YesLife.it.

DPCgov : ???? #allertaROSSA domani, #10dicembre, nella Provincia Autonoma di Bolzano. ???? #allertaARANCIONE in Veneto, Friuli V… - paoloangeloRF : Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 dicembre: 17.572 nuovi casi e 680 morti. Eseguiti 201.040… - ApMdp : Bollettino Covid di oggi: i contagi da Coronavirus in Italia del 16 dicembre - paolochiariello : #Juorno bollettino del contagio in Italia - ElskeKevie25 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 dicembre: 17.572 nuovi casi e 680 morti. Eseguiti 201.040… -