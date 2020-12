Bollettino Covid Lombardia oggi 16 dicembre (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Milano, 16 dicembre 2020 - Ipotesi lockdown a Natale , nel Governo sembra prevalere la linea dei 'falchi' che vorrebbero una zona rozza nazionale durante le festività. "Dobbiamo assolutamente evitare ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Milano, 162020 - Ipotesi lockdown a Natale , nel Governo sembra prevalere la linea dei 'falchi' che vorrebbero una zona rozza nazionale durante le festività. "Dobbiamo assolutamente evitare ...

