Bollettino coronavirus Italia 16 dicembre Min Salute | i nodi vaccino e lockdown

SkyTG24 : ?? Il bollettino del #15dicembre con i dati sull'epidemia di #coronavirus e tutti gli aggiornamenti ??… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 15 dicembre: 14.844 nuovi casi e 846 morti - Avvenire_Nei : Coronavirus Balzo dei decessi: sono 846 (ieri 491). Veneto ancora male - SkyTG24 : Covid, lo studio: nessuna traccia del virus a Roma a fine 2019. Diretta - marchenews24 : Coronavirus Marche, bollettino del 16 dicembre 2020: i dati di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino coronavirus

BERNA – In Svizzera, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 5'625 nuovi contagi da coronavirus. Un dato – fa sapere l'Ufficio federale della sanità pubblica – che fa salire a quota 394'453 i casi ...In Veneto la strategia dei 21 parametri non funziona perché non ci sono state restrizioni anti coronavirus: lo ha affermato l'immunologa Viola.