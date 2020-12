Bollettino Coronavirus del 16 Dicembre 2020 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In data 16 Dicembre l’incremento nazionale dei casi è +0,93% (ieri +0,79%) con 1.888.144 contagiati totali, 1.175.901 dimissioni/guarigioni (+34.495) e 66.537 deceduti (+680); 645.706 infezioni in corso (-17.607). Elaborati 199.489 tamponi totali (ieri 162.880) con 80.502 nuovi casi testati (ieri 62.707); 17.572 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 8,80% (ieri 9,11% – target 2%) rapporto positivi/nuovi casi testati 21,82% (ieri 23,67% – target 3%). Ricoverati con sintomi -355 (26.987); terapie intensive -77 (2.926) con 191 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 3.817; Lombardia 2.994; Puglia 1.388; Emilia Romagna 1.238; Lazio 1.220; Piemonte 1.215; Sicilia 1.065; Campania 900; Friuli 779. In Lombardia curva +0,66% (ieri +0,54%) con 37.605 tamponi totali (ieri 27.676) e 11.576 nuovi casi testati (ieri 9.596): 2.994 positivi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In data 16l’incremento nazionale dei casi è +0,93% (ieri +0,79%) con 1.888.144 contagiati totali, 1.175.901 dimissioni/guarigioni (+34.495) e 66.537 deceduti (+680); 645.706 infezioni in corso (-17.607). Elaborati 199.489 tamponi totali (ieri 162.880) con 80.502 nuovi casi testati (ieri 62.707); 17.572 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 8,80% (ieri 9,11% – target 2%) rapporto positivi/nuovi casi testati 21,82% (ieri 23,67% – target 3%). Ricoverati con sintomi -355 (26.987); terapie intensive -77 (2.926) con 191 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 3.817; Lombardia 2.994; Puglia 1.388; Emilia Romagna 1.238; Lazio 1.220; Piemonte 1.215; Sicilia 1.065; Campania 900; Friuli 779. In Lombardia curva +0,66% (ieri +0,54%) con 37.605 tamponi totali (ieri 27.676) e 11.576 nuovi casi testati (ieri 9.596): 2.994 positivi ...

RaiNews : I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 16 dicembre: 17.572 nuovi casi e 680 morti - SkyTG24 : Coronavirus, le news. Oggi incontro governo-Regioni su nuove misure per Natale. LIVE - SkyTG24 : #Coronavirus ?? Il bollettino di oggi con i dati nel dettaglio ?? - Italia_Notizie : In Italia 17.572 nuovi casi e 680 morti. Il tasso di positività scende all’8,8% (con quasi 200 mila tamponi) -