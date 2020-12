Bollettino Coronavirus del 16 dicembre 2020: la situazione in Italia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il Coronavirus non vuole proprio abbandonarci, ed eccoci quindi a commentare l’ennesimo Bollettino con i dati aggiornati al 16 dicembre 2020. Bollettino Coronavirus (web source)Andiamo ad analizzare i dati odierni per quanto riguarda l’espandersi del contagio da Coronavirus. Ecco quindi che dall’inizio della pandemia, i casi positivi salgono a 1.888.144, compresi in questo conteggio sia guariti che morti. I nuovi casi sono stati invece in totale 17.572. Dal punto di vista dei decessi invece se ne contano ben 680 con un totale di 66.537 vittime da febbraio ad oggi. Leggi qui –> Effetto lockdown: come superare le ansie da pandemia Leggi qui —> Le pandemie più devastanti della storia: potrebbero competere con il Coronavirus Dal ... Leggi su kronic (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ilnon vuole proprio abbandonarci, ed eccoci quindi a commentare l’ennesimocon i dati aggiornati al 16(web source)Andiamo ad analizzare i dati odierni per quanto riguarda l’espandersi del contagio da. Ecco quindi che dall’inizio della pandemia, i casi positivi salgono a 1.888.144, compresi in questo conteggio sia guariti che morti. I nuovi casi sono stati invece in totale 17.572. Dal punto di vista dei decessi invece se ne contano ben 680 con un totale di 66.537 vittime da febbraio ad oggi. Leggi qui –> Effetto lockdown: come superare le ansie da pandemia Leggi qui —> Le pandemie più devastanti della storia: potrebbero competere con ilDal ...

RaiNews : I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 16 dicembre: 17.572 nuovi casi e 680 morti - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, bollettino 16 dicembre: 17.572 casi su 199.489 tamponi, 680 morti - martina_lo_re : #Bollettino coronavirus: 737 persone positive al virus a Milano e 3mila casi in Lombardia - - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Attualmente positivi a Napoli: 15.950, ecco il bollettino -