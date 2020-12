Bollettino 16 dicembre | L’Italia rischia il lockdown ma c’è chi pensa ad altro

Leggi su chenews

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sono ore decisive per la decisione del Governo che potrebbe dichiarare la zona rossa per tutte le festività natalizie. Corridoio ospedaliero (Fonte foto: web)Sono momenti decisivi per il Governo che tra qualche ora, si spera, scioglierà la riserva circa la restrizioni da mettere in atto per quelle che sono considerate le più significative giornate delle imminenti festività natalizie. Cosa succederà in quei giorni non è ancora chiaro, il Governo è spaccato e non tutti seguirebbero la stessa linea. Una parte tende per misure drastiche, l’altra per misure più morbide, tollerabili, possiamo dire. Nel frattempo dall’opposizione arrivano pareri abbastanza inutili ad esempio da parte di Matteo Salvini, che non curandosi di ciò che succede anche in quelle regioni a guida Lega, chiede che non venga rubato il Natale, mostrandosi assolutamente fuori da ogni logica. Ma le ...