Bocciata la bad bank europea Ecco il piano anti-Npl di Bruxelles

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il 2020 ha portato in dote, tra tante iatture, anche il primo "congelamento" dell'economia in tempi recenti. Vero, il Pil mondiale è calato, ma gli effetti sistemici non si sono visti del tutto. Quando però – e prima o poi dovrà inevitabilmente succedere – si toglieranno i meccanismi di protezione messi in campo dai Paesi, allora sì che saranno problemi. Il blocco dei licenziamenti non potrà essere eterno, così come la cassa integrazione, la moratoria sulle cartelle esattoriali e sui crediti e perfino i prestiti con la garanzia statale. Dunque, i nodi verranno al pettine e a quel punto si inizierà a ballare davvero.