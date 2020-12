Bitcoin sfonda tetto 20mila dollari

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – Ilspicca il volo eilpsicologico dei, dopo aver superato brillantemente l’ultima resistenza posta poco sotto questo livelli. La crypto valuta, che durante l’autunno ha conosciuto un grande revival, ha raggiunto un massimo di 20.410, per poi attestarsi a 20.262 USD, in risposta al progressivo deprezzamento del biglietto verde. Ad innescare l’ultima pondata di acquisti contribuisce l’attesa per l’esito della riunione della Fed, assieme alle aspettative sempre più concrete per il varo dell’atteso piano di stimoli da 900 miliardi da parte del Congresso USA. (Foto: © Wit Olszewski / 123RF)