Biden nomina Pete Buttigieg Segretario ai Trasporti: è il primo ministro dichiaratamente gay negli Usa (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Pete Buttigieg è stato nominato Segretario dei Trasporti (il corrispettivo del ministro), diventando il primo membro dichiaratamente gay di un'amministrazione americana. L'ex sindaco di South Bend nel ... Leggi su globalist (Di mercoledì 16 dicembre 2020)è statotodei(il corrispettivo del), diventando ilmembrogay di un'amministrazione americana. L'ex sindaco di South Bend nel ...

