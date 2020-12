Biden in Georgia per ottenere la maggioranza dem in Senato (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dai ballottaggi determinanti per stabilire quale partito avrà la meglio. Un evento che stabilirà il livello di potere del nuovo inquilino della casa Bianca Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dai ballottaggi determinanti per stabilire quale partito avrà la meglio. Un evento che stabilirà il livello di potere del nuovo inquilino della casa Bianca

Ultime Notizie dalla rete : Biden Georgia Le prime sfide di Biden. Spacca i repubblicani e dà l’assalto alla Georgia la Repubblica Usa, il voto in Georgia potrebbe affossare i repubblicani. Anche le due camere a Biden?

Usa 2020, Biden in Georgia per conquistare il Senato. Barr si dimette

Il giorno dopo che il Collegio elettorale ha confermato Joe Biden come presidente degli Stati Uniti, il democratico è tornato in Georgia per sostenere i due candidati dem al Senato, Jon Ossoff e ...

