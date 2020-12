Biden è il presidente degli Usa: “Ora voltiamo pagina”. Il video (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Biden è il presidente degli Usa: “Ora voltiamo pagina” Roma, 15 dic. (askanews) – “Ha prevalso lo Stato di diritto, la nostra Costituzione e la volontà popolare”: Joe Biden è ufficialmente il nuovo presidente degli Stati Uniti, dopo che il Collegio elettorale, formato dai grandi elettori, lo ha eletto. In un discorso pronunciato lunedì sera nello Stato del Delaware, Biden ha difeso vigorosamente la sua vittoria nelle elezioni, condannando senza mezzi termini il tentativo di Trump di rovesciare il risultato delle urne. “In questa battaglia per l’anima dell’America, la democrazia ha prevalso. Noi, il popolo, abbiamo votato. La fede nelle nostre istituzioni ha retto. L’integrità delle nostre elezioni rimane intatta. Ora è il momento di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 16 dicembre 2020)è ilUsa: “Ora” Roma, 15 dic. (askanews) – “Ha prevalso lo Stato di diritto, la nostra Costituzione e la volontà popolare”: Joeè ufficialmente il nuovoStati Uniti, dopo che il Collegio elettorale, formato dai grandi elettori, lo ha eletto. In un discorso pronunciato lunedì sera nello Stato del Delaware,ha difeso vigorosamente la sua vittoria nelle elezioni, condannando senza mezzi termini il tentativo di Trump di rovesciare il risultato delle urne. “In questa battaglia per l’anima dell’America, la democrazia ha prevalso. Noi, il popolo, abbiamo votato. La fede nelle nostre istituzioni ha retto. L’integrità delle nostre elezioni rimane intatta. Ora è il momento di ...

HuffPostItalia : Biden è ufficialmente il presidente degli Stati Uniti - Corriere : I Grandi elettori mettono il sigillo: Biden è presidente degli Usa - repubblica : Usa, ultimo atto: i grandi elettori votano, Biden è presidente - brit141819 : RT @MoonLuchy: Quel particolare che sfugge e che i tg non dicono: Per diventare Presidente serve il nulla osta di sicurezza,cosa che Biden… - RenzoCianchetti : RT @MoonLuchy: Quel particolare che sfugge e che i tg non dicono: Per diventare Presidente serve il nulla osta di sicurezza,cosa che Biden… -