Biathlon, Coppa del Mondo: i convocati dell'Italia per le gare di Hochfilzen. Wierer e Vittozzi guidano 7 azzurri (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nel weekend andrà in scena la quarta tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 di Biathlon. Gli atleti sono rimasti a Hochfilzen (Austria) dove si è già gareggiato nello scorso fine settimana: da giovedì 17 a domenica 20 dicembre spazio a sprint, inseguimento e mass start per entrambi i sessi. L'Italia sarà rappresentata da sette azzurri. Ci si affiderà in particolar modo a Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, le due atlete di punta del movimento femminile: l'altoatesina, detentrice della Sfera di Cristallo, sembra essere in ripresa dopo un passaggio a vuoto in seguito al successo nell'individuale di apertura; la sappadina ha iniziato a sparare bene e punta in alto. Le due ragazze di vertice saranno affiancate da Irene Lardschneider. Al maschile, invece, ...

