Bettarini: “Squalifica dal GF Vip? Bestemmia un pretesto. Volevano farmi tacere su…” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La denuncia di Stefano Bettarini. L'ex calciatore, Squalificato un mese fa dal Grande Fratello Vip, nel corso di un'intervista rilasciata a Oggi ha definito quella della Bestemmia (motivo ufficiale dell'esclusione) come un pretesto per celare la verità. Ecco le sue parole:"La Bestemmia è un pretesto, Volevano farmi tacere su certi amori del passato. Ho usato un intercalare toscano, magari sgradevole, ma non una Bestemmia… Sono stati usati due pesi e due misure e non mi spiego il perché. Non voglio fare nomi di altri concorrenti, ma abbiamo tutti sentito espressioni davvero gravi contro le donne che sono state sanzionate solo con una nota di biasimo… So che lì dentro c’erano donne con cui anni fa ho ... Leggi su golssip (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La denuncia di Stefano. L'ex calciatore,to un mese fa dal Grande Fratello, nel corso di un'intervista rilasciata a Oggi ha definito quella della(motivo ufficiale dell'esclusione) come unper celare la verità. Ecco le sue parole:"Laè unsu certi amori del passato. Ho usato un intercalare toscano, magari sgradevole, ma non una… Sono stati usati due pesi e due misure e non mi spiego il perché. Non voglio fare nomi di altri concorrenti, ma abbiamo tutti sentito espressioni davvero gravi contro le donne che sono state sanzionate solo con una nota di biasimo… So che lì dentro c’erano donne con cui anni fa ho ...

Alcune uscite infelici di Filippo Nardi, potrebbero costargli la cacciata dal GF Vip: ha parlato male di Maria Teresa e del suo comportamento.

