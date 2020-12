Beckenbauer non ha dubbi: «Maradona? Il migliore del mondo è Pelé» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Franz Beckenbauer non ha dubbi su chi sia il migliore calciatore mai esistito: ecco le parole dell’ex difensore sulla questione Franz Beckenbauer, intervistato da France Football, individua il calciatore migliore di sempre: il Kaiser vota Pelé. «Pelé è stato il migliore di tutti i tempi, anche se è difficile paragonare le epoche e giocatori che non giocano nella stessa posizione. Maradona e Cruyff avevano senza dubbio talento, ma quello che ha fatto Pelé e che resterà nelle memorie, è stato di essere eccezionale per vent’anni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Franznon hasu chi sia ilcalciatore mai esistito: ecco le parole dell’ex difensore sulla questione Franz, intervistato da France Football, individua il calciatoredi sempre: il Kaiser vota. «è stato ildi tutti i tempi, anche se è difficile paragonare le epoche e giocatori che non giocano nella stessa posizione.e Cruyff avevano senzao talento, ma quello che ha fattoe che resterà nelle memorie, è stato di essere eccezionale per vent’anni». Leggi su Calcionews24.com

