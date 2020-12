Beckenbauer | “Maradona e Cruyff avevano talento | ma il migliore di sempre è Pelé”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Franz, ex calciatore tedesco, ha rilasciato un’intervista a France Football in cui si è espresso sul giocatore più forte di, che per lui è, ma per meè stato ildi tutti i tempi, per quanto sia difficile paragonare epoche e giocatori cheruoli diversi. Quello che ha fattoe che resterà nella memoria di tutti è esser stato eccezionale per 20 anni. Aver vinto i Mondiali per tre volte è unico. L'articolo ilNapolista.