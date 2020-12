Beautiful anticipazioni | Katie sta per ricevere il rene da Flo ma nessuno lo sa

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ci sono buone notizi per: un donatore è stato trovato e forse potrebbe salvarsi la vita. Ma chi è la persona che donerà il? Come vi avevamo detto già nelle passate, alla fine a fare questo grande gesto sarà Flo, anche per cercare di ricucire il rapporto con le sue zie! Ma vediamo nel dettaglio lediper la puntata di domani, 17 dicembre 2020. Che cosa accadrà nella prossima puntata della soap americana?attende di sapere se avrà modo di sottoporsi all’operazione e lo stesso fanno anche i suoi familiari. Brooke è preoccupata perma allo stesso tempo non può nascondere i suoi tormenti visto tutto quello che è successo con Ridge e, lo scontro avuto con Shauna, l’ha destabilizzata. Non ...