Beautiful | anticipazioni 17 dicembre | trovato un donato per per Katie | Flo operata

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)17: nuovi sviluppi nella grave situazione di. Finalmente la Logan vedrà la luce in fondo al tunnel … grazie a Flo, anche se lei non dovrebbe saperlo mai. Intanto continuerà la discussione tra Ridge e Steffy. Steffy crederà a Ridge, ma … Padre e figlia continueranno a parlare di Brooke, Shauna, Thomas e Flo. La Forrester sarà ancora arrabbiata col padre, perché ha fatto rilasciare la giovane Fulton (dopo quello che ha fatto non solo a lei ma anche a Liam, a Hope e a sua madre!), ma il genitore le spiegherà di aver agito così unicamente per il bene di suo fratello (il quale, benché meritevole di una punizione, rischierebbe “troppo”). A proposito di Shauna, Ridge dirà alla figlia che con lei non è successo nulla e la ragazza vorrà credergli. Tuttavia chiederà di non parlarle più né ...