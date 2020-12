BEAUTIFUL | anticipazioni 17 dicembre | BILL distrutto per KATIE | FLO è la soluzione?

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)puntatadi giovedì 172020: Ridge (Thorsten Kaye) racconta a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) quanto accaduto con Shauna (Denise Richards) e la precaria situazione del suo matrimonio con Brooke (Katherine Kelly Lang). La situazione di(Heather Tom) è grave: la dialisi potrebbe non bastare a tenerla in vita in attesa di un organo compatibile che potrebbe presentarsi solo dopo anni di attesa.(Don Diamont) è frustrato, visto che in questo caso i suoi soldi non possono aiutare. Ma chissà che lanon arrivi da un’altra parte: Shauna cerca di convincere Flo (Katrina Bowden) a fare il test per scoprire se potrebbe donare uno dei suoi reni a: tutte le nostre news ...