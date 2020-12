Bassetti contro lockdown: “Dal governo scelte incoerenti solo per seguire la Germania” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic – Il professor Matteo Bassetti critica aspramente il cambio di rotta del governo che in queste ore sta discutendo dell’opportunità di ordinare un nuovo lockdown – che ormai pare imminente – su scala nazionale in corrispondenza delle festività natalizie. Il direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, durante il suo intervento alla trasmissione L’aria che tira in onda su La7 ha commentato negativamente l’atteggiamento dell’esecutivo. Bassetti boccia il lockdown natalizio «Sono confuso. La cosa peggiore è l’incoerenza», attacca Bassetti. «Avevamo preso una linea e la stiamo cambiando solo per inseguire la Germania. È come dire che finora abbiamo sbagliato tutto. Perché non li abbiamo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic – Il professor Matteocritica aspramente il cambio di rotta delche in queste ore sta discutendo dell’opportunità di ordinare un nuovo– che ormai pare imminente – su scala nazionale in corrispondenza delle festività natalizie. Il direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, durante il suo intervento alla trasmissione L’aria che tira in onda su La7 ha commentato negativamente l’atteggiamento dell’esecutivo.boccia ilnatalizio «Sono confuso. La cosa peggiore è l’incoerenza», attacca. «Avevamo preso una linea e la stiamo cambiandoper inla. È come dire che finora abbiamo sbagliato tutto. Perché non li abbiamo ...

dellorco85 : Il 15 agosto discoteche aperte, per Salvini e Bassetti si faceva allarmismo. Il 24 ottobre bombe carta a Napoli con… - Diego_Bruno80 : RT @IlPrimatoN: 'Avevamo preso una linea e la stiamo cambiando solo per inseguire la Germania. È come dire che finora abbiamo sbagliato tut… - Valerie___99 : RT @IlPrimatoN: 'Avevamo preso una linea e la stiamo cambiando solo per inseguire la Germania. È come dire che finora abbiamo sbagliato tut… - ERivetta : RT @Miti_Vigliero: 'E' come se dicessimo che abbiam fatto cretinate' E allora? Per una volta che sareste sinceri... Matteo Bassetti contr… - Sergiof42272531 : RT @IlPrimatoN: 'Avevamo preso una linea e la stiamo cambiando solo per inseguire la Germania. È come dire che finora abbiamo sbagliato tut… -