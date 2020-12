Basket Nba: Antetokounmpo ha scelto la provincia. Così Lakers e Miami restano a bocca asciutta (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

Gazzetta_NBA : La scelta di @Giannis_An34 lascia @Lakers e @Heat a bocca asciutta #nba - sportface2016 : FOTO - James #Harden scende in campo con qualche chilo di troppo nel match di pre-season contro gli #Spurs #NBA - RaiSport : ?? #Preseason #Nba: primi punti per #Mannion, ma #Warriors ko L'italiano mette a referto 2 punti, 4 assist e 3 rimba… - infoitsport : Basket, pre-season Nba: Doncic vince il duello con Antetokounmpo, debutto ok per Melli - DavideFuma : #NBA - Con un po' di sorpresa (mia almeno...) Giannis #Antetokounmpo ???? firma l'estensione al supermax per 5 anni c… -