Basket | EuroCup | Trento cade in casa con il Gran Canaria ed è terza nel girone | Virtus Bologna senza problemi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una partita importante da una parte, una con meno fattore decisivo dall’altra, due identici colori, bianco e nero, ad ospitarle in terra italiana. La Dolomiti Energianon riesce a battere ile finirà al terzo posto delD con 6 vittorie e 4 sconfitte, mentre lamantiene la propria imbattibilità superandoAnversa, ultima nel raggruppamento C. DOLOMITI ENERGIA-HERBALIFE56-67 (12-22, 30-46, 42-54)inizia subito con difficoltà, date le triple di Dimsa e Shurna che in due minuti e mezzo portano gli ospiti sul 2-8. Il riavvicinamento con Williams e Martin è prontamente respinto, con Shurna e Slaughter che ...