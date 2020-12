Basket, Ettore Messina: “Vittoria molto importante contro il Fenerbahce, Datome è un vero leader” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’Olimpia Milano è tornata alla Vittoria dopo le due sconfitte consecutive tra coppa e campionato con Barcellona e Brindisi. Un successo importante in casa del Fenerbahce, con la squadra di Messina che si è imposta per 79-71 contro una diretta rivale per i playoff di Eurolega. Un match dominato dall’Armani Exchange, che negli ultimi minuti si è rilassata troppo, concedendo ai turchi di rientrare fino al -8, dopo essere stati sotto anche di venti punti. Messina ha commentato in questo modo la Vittoria dell’Olimpia: “Abbiamo giocato una partita completa, molto disciplinata in attacco, dove abbiamo avuto pazienza, siamo andati a cercare le situazioni giuste in post e nei pick and roll, e anche in difesa soprattutto nel secondo e terzo quarto siamo stati ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’Olimpia Milano è tornata alladopo le due sconfitte consecutive tra coppa e campionato con Barcellona e Brindisi. Un successoin casa del, con la squadra diche si è imposta per 79-71una diretta rivale per i playoff di Eurolega. Un match dominato dall’Armani Exchange, che negli ultimi minuti si è rilassata troppo, concedendo ai turchi di rientrare fino al -8, dopo essere stati sotto anche di venti punti.ha commentato in questo modo ladell’Olimpia: “Abbiamo giocato una partita completa,disciplinata in attacco, dove abbiamo avuto pazienza, siamo andati a cercare le situazioni giuste in post e nei pick and roll, e anche in difesa soprattutto nel secondo e terzo quarto siamo stati ...

nightinsport : RT @sportli26181512: Basket, Eurolega: Fenerbahce-Olimpia Milano 71-79: comincia bene la trasferta turca: Ottava vittoria in tredici partit… - sportli26181512 : Basket, Eurolega: Fenerbahce-Olimpia Milano 71-79: comincia bene la trasferta turca: Ottava vittoria in tredici par… - sportli26181512 : Basket, Eurolega: Fenerbahce-Olimpia Milano 71-79: comincia bene la trasferta turca: Ottava vittoria in tredici par… - AlessandroMagg4 : Non c'è storia alla Ulkers Sports Arena. Dopo sette minuti di studio @OlimpiaMI1936 di Ettore Messina gioca due qua… - Eurosport_IT : Da grande rivale nella serie-scudetto del 2018 a pezzo ormai insostituibile nel grande puzzle di Ettore Messina ????… -